阿拉伯聯合大公國29日宣布，該國境內一戶來自大陸武漢的家庭出現首起新型冠狀病毒案例，這也是中東地區出現首起武漢肺炎確診病例。

據路透社報導，阿拉伯聯合大公國健康暨疾病預防部（UAE Ministry of Health and Prevention）宣布一起新型冠狀病毒案例，患者是來自武漢的家庭成員，但報導並未說明有多少人被感染。當局在一份聲明中補充說，患者的健康狀況穩定且正接受醫療監測。

報導指出，當地衛生部門和政府媒體辦公室並未立即回覆電郵置評要求。

(中時電子報)