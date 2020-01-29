阿拉伯聯合大公國29日宣布，該國境內一戶來自大陸武漢的家庭出現首起新型冠狀病毒案例，這也是中東地區出現首起武漢肺炎確診病例。
據路透社報導，阿拉伯聯合大公國健康暨疾病預防部（UAE Ministry of Health and Prevention）宣布一起新型冠狀病毒案例，患者是來自武漢的家庭成員，但報導並未說明有多少人被感染。當局在一份聲明中補充說，患者的健康狀況穩定且正接受醫療監測。
報導指出，當地衛生部門和政府媒體辦公室並未立即回覆電郵置評要求。
(中時電子報)
阿拉伯聯合大公國29日宣布，該國境內一戶來自大陸武漢的家庭出現首起新型冠狀病毒案例，這也是中東地區出現首起武漢肺炎確診病例。
據路透社報導，阿拉伯聯合大公國健康暨疾病預防部（UAE Ministry of Health and Prevention）宣布一起新型冠狀病毒案例，患者是來自武漢的家庭成員，但報導並未說明有多少人被感染。當局在一份聲明中補充說，患者的健康狀況穩定且正接受醫療監測。
報導指出，當地衛生部門和政府媒體辦公室並未立即回覆電郵置評要求。
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