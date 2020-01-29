隨著武漢肺炎的爆發席捲全國，星巴克已在大陸暫時關閉了一半以上的門市，影響了數千人。在那斯達克上市的股價也應聲下滑，今日收盤時下跌了逾1.5%。

星巴克高管週二稱病毒爆發是「非常複雜的情況」，並補充說該公司在 當地政府官員的指導下「主動」 關閉了其在大陸的營業地點，以限制該病毒在店員和客戶中的傳播。

星巴克CEO凱文•約翰遜（Kevin Johnson）在財報電話會議上對分析師說：「我們的當務之急是著眼於大陸的兩個關鍵重點。」 「首先，要照顧我們商店中合作夥伴和顧客的健康和福祉。其次：在支持當地衛生官員和政府領導人遏止武漢肺炎的過程中發揮建設性作用。」

對於星巴克和其他許多公司而言，大陸是一個關鍵且快速增長的市場，這些公司開始受到疫情的爆發以及大陸當局採取的應對措施所產生的影響，包括封鎖了數以千萬計居民的多個城市。

麥當勞和肯德基等其他連鎖店也已經關閉了商店。麥當勞有望在周三公佈季度收益時分享最新消息。蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）週二表示，蘋果公司已關閉其一家零售店。

庫克說：「許多仍在營業的商店也減少了營業時間。」 「我們正在採取額外的預防措施，並經常對商店進行深層清潔，並對員工進行溫度檢查。」

約翰遜表示，他原本希望在周二提高該公司的年度財務預測，但現在不會這樣做，因為「武漢肺炎的動態情況正在不斷發展。」 大陸是星巴克的第二大市場，截至2019年底，星巴克在那裡擁有近4,300家門店。

星巴克在周二發布的公司收益報告中說：「目前，我們已經關閉了在大陸超過一半的門店，並繼續監測和修改市場上所有門店的營業時間，以因應武漢肺炎的爆發。」

(中時電子報)