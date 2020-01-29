苗栗縣衛生局及消保官29日持續稽查市市售口罩供貨狀況，已確定縣內各超商都已鋪貨完畢，每人限購3片。〔衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

2019新型冠狀病毒引發國內口罩搶購潮，苗栗縣衛生局及消保官29日持續聯合稽查頭份市及後龍鎮多處藥局、賣場、超商、藥粧店的口罩供貨情形，衛福部已自28日起連續3天，在超商每天供應外科口罩供民眾購買，苗栗縣各超商已鋪貨完成，每人限購3片，每片8元。衛生局提醒民眾購買時勿自行揀選，須由販售人員提供，並注意手部清潔，避免汙染。

衛生局並提醒民眾配戴口罩，優先順序如下：

1.第一線醫護人員及防疫人員。

2.確定或潛伏期病例之共同居住的家人。

3.確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事。

4.公共運輸業員工。

5.密閉娛樂場所員工。

6.到醫院診療或探病者。

7.公共運輸工具的乘客。

8.密閉娛樂場所消費者。

9.其餘民眾。

本局張蕊仙局長提醒大家，一般健康的鄉親無需隨時配戴口罩，平時養成量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所的好習慣，如鄉親需出入醫療院所時，請自備口罩全程佩戴，並應每天更換，若破損或弄髒則應立即更換。因應疫情，中央指揮中心持續密切掌握國內口罩產銷情形，確保市場供應，請鄉親勿恐慌搶購。衛生局將持續針對轄內各藥商藥局進行稽查，以確保口罩價格平穩，供貨穩定。

(中時 )