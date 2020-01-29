有巢氏房屋盤點108年台中市前十大交易熱區，分別為北屯、西屯與南屯區，前十名交易量總和將近3.4萬棟，較前年多出近5000棟，不僅如此，十大交易熱區房價全部上揚。

根據統計，108年台中市建物買賣移轉棟數前三名文風不動，依舊是傳統購屋熱區北屯、西屯與南屯，且增幅較107年都有一成以上，房市持續增溫，觀察交易熱區前十名榜單，東區跌出前十名，改由黑馬沙鹿區竄出，擠進前十名。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍指出，北屯區去年買賣移轉總共6296棟，較107年成長14.1%，西屯區也突破6000棟大關，來到6121棟，年增26.1%，第三名的南屯區則以4338棟、年成長22.8%的表現緊追在後。

若以住宅單價來看，除了西屯、南屯外，其餘行政區房價仍在1字頭，較107年小幅上漲，漲幅在3.3%至7.1%之間，漲幅較大的區域如太平、大里與豐原等區，主要受到屋齡5年內的新屋交易推升房價，但目前市場仍以自住買盤為主，房價難有大幅上漲的動能，若房價漲勢過於猛烈，需求恐有轉弱風險。

至於交易量增幅最大的大里區，永慶不動產台中文心大慶加盟店店東洪嘉慶分析，大里地理位置優越，無論從南投、彰化到台中，勢必經過大里，加上轄內坐擁中投快速道路、鄰近74號快速道路，也離台中市區不遠，加上房價較親民，房屋總價相對實惠，都是成為購屋族青睞的原因，因此購屋需求強勁。

陳金萍表示，台中市居住環境佳、重大建設多、生活機能完善，持續吸引人口移居，加上台中捷運綠線預計於今年底全線通車，更完整便利的交通建設也將持續成為利多條件，購屋需求可望維持強勁。

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(中時電子報)