日本厚生勞動省調查感染武漢肺炎的日本巴士司機的感染途徑後研判，這名司機應是在搭載武漢旅行團的巴士內遭到傳染，此團曾走訪東京都、山梨縣、奈良縣，從成田機場和關西機場出入境。

奈良縣29日召開傳染病對策本部會議指出，感染武漢肺炎的60多歲男司機1月8日至11日載著來自湖北省武漢的31名團客，從大阪到東京各地旅遊，12日至16日又載29名武漢團客從東京到大阪旅遊。當時車上除了團員及大陸的旅行社導遊外，只有他是日本人。

司機14日出現咳嗽等症狀，17日到奈良縣的醫院看病，25日被診斷為感染武漢肺炎，現在症狀已經改善，雖然病情並不嚴重，但為慎重起見，目前仍在奈良縣的醫院住院治療中。和他接觸過的家人、醫療人員目前都沒有出現相關症狀，據了解，當時的旅行團團客中沒有人感染新型冠狀病毒。

此團16日曾在奈良公園停留1小時，司機當時沒有下車，奈良縣研判，很可能是在巴士內遭病毒感染。奈良縣呼籲縣民徹底預防感染並努力蒐集疫情的相關資訊。

(中時電子報)