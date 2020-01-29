台東縣府提供搭乘返工專車鄉親醫療級口罩750及乾式消毒洗手液。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

武漢肺炎疫情持續擴大，台東縣政府交通及觀光發展處於春節期間承租台鐵列車提供台東縣縣民服務之返工專車，分別於29日開出的第2列次6177及第3列次6179專車，爲因應及防禦武漢肺炎傳遞，台東縣長饒慶鈴緊急指示提供搭乘返工專車鄉親醫療級口罩750及乾式消毒洗手液。

醫療級口罩750個以及乾式消毒洗手液，在列車上由台東縣府交觀處隨車人員發放，希望藉此能減少肺炎傳染機會及降低民眾於疫情期間曝露公共場合之心裡壓力。

台東縣政府表示，武漢肺炎之防疫策略，建議民眾能提升自我免疫力，以做到多方保護，降低感染風險。民眾若於車上感到身體不適，請您立即通報縣府隨車人員以便聯繫至各醫療院所就診，以確定病情及獲得妥善之照護。

另外，原訂30日在台東縣政府大廳舉辦的「台東各機關團體新春團拜」也因武漢肺炎疫情防疫而宣布取消，台東縣府也呼籲民眾勤洗手、出入公共場合務必配戴口罩，如有呼吸道症狀就醫，實告知旅遊史，共同做好防疫工作。

(中時 )