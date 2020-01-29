武漢肺炎肆虐，行政院長蘇貞昌為保台灣民眾安全，下令限制口罩出口一個月，卻遭歌手范瑋琪於私人臉書爆粗口痛罵「狗官」，雖事後道歉然仍難擋輿論批評，而也因為此失言，讓她與「前同門閨密」張韶涵昔日的不合傳聞又被挖出，有網友在PTT詢問，當年范瑋琪跟張韶涵誰比較紅？眾人答案一面倒，更說答案還有胡錦濤背書。

范瑋琪爆粗口事件，讓人想起她與張韶涵「仙女送公文」之爭，好奇兩人當年誰比較紅，原PO表示，印象中張韶涵的代表作包含偶像劇《海豚灣戀人》、歌曲〈隱形的翅膀〉、〈手心的太陽〉、〈歐若拉〉等，差不多是「台語江蕙、國語張韶涵」的程度，而范瑋琪雖有〈一個像夏天一個像秋天〉、〈如果的事〉等代表作，「但是就不會把她看作是天后」，因此問問有沒有「國語歌壇研究系」可說說這段歷史。

此篇詢問文一出，馬上引爆討論熱潮，而答案意外相當一致，表示當年 「福茂三姝」范瑋琪、張韶涵跟郭靜，還是張韶涵勝出，「張紅一點吧，那時候能跟四小天后對打的也沒幾個」、「張韶涵最紅，范范有點靠黑人炒戀情」、「我個人感覺是張，偶像劇曝光度有差」，甚至有人說范瑋琪靠公司包裝人設捧出來，「有點靠黑人炒戀情」，代表作其實不多，可說相當一致的答案，還以外扯出國際名人背書「隱形的翅膀胡錦濤都設手機鈴聲了」。

(中時電子報)