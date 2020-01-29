對於有陸生質疑，目前在大陸的陸生必須等到2月9日後才能回台就學，認為教育部違背其人權，要求道歉。教育部司長黃雯玲今（29）日表示，已發函各校可推出選課、修課之彈性措施，陸生受教權、休業年限將不受影響，將與該名陸生溝通澄清誤會。

就讀中山大學哲學所碩士班的陸生孫宇凡28日在臉書發佈一則「向臺灣三個政府機構提出的抗議信」，認為「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」，要求在大陸的陸生要2月9日後才能來台，嚴重影響陸生入學、學籍資格、精神健康、及其基本人權，要求教育部公開道歉。

黃雯玲今（29）日下午出席中央流行疫情指揮中心記者會時強調，防疫如作戰，必須確保滴水不漏，陸生延後來並非是歧視，只是希望陸生在台灣的就學環境是安全的。

黃雯玲說，該工作指引是由指揮中心制定後，教育部配合辦理。陸生26日起暫停來台兩週，最快要待2月9日後才能來台就學，但要集中監測14天，該校要擬定完整的陸生管理計畫，經核定後，該校陸生才能來台，並以一人一房為管理原則。

黃雯玲強調，若目前仍在大陸者，2月9日後來台，教育部已公告安心就學措施，各校將針對陸生的選課、休業年限等方面，都會有彈性措施，請陸生放心。

根據教育部資料，大陸學位生有8,353人，而目前有113位在台灣，另外大陸研修生有125位在台。至於孫宇凡的抗議，黃雯玲表示，孫同學有誤解，將透過學校向他說明。

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