因武漢肺炎疫情漸升溫，衛生福利部早已於元 月 15 日新增「嚴重特殊傳染性肺炎」列入第五類法定傳染病，即使目前投保旅行綜合險，若旅程因肺炎因素而縮短旅程，旅綜險都不予理賠。

春節年假將在29日結束，不少人要開始回大陸工作或是洽公，不過，武漢肺炎已在被列「法定傳染病」，產險旅綜險部份項目是不予理賠，因此，產險業表示，若一定要前往前往大陸武漢、鄰近地區洽公時要作好預防措施，並建議要投保健康險。

富邦產險、國泰產險以及明台產險等多家產險都公司官網上提醒保戶，若要前往武漢鄰近地區，請做好相關預防措施。

多家產險都指出，如果民眾有投保健康險，因受該法定傳染病疫情產生住院醫療費用者，須備妥相關醫療單據向各保險公司提出理賠申請。至於旅行縮短的理賠，若於衛生福利部元 月 15 日公告前，已完成投保者，因受該法定傳染病疫情導致旅程受到影響且符合承保約定是可理賠的；若在公告之後才投保，旅程受影響或縮短都不予理賠。

產險業者表示，因法定傳染病屬於健康險所承保的範圍，旅行平安險則承保意外傷害事故，因此，若民眾出國地點為 旅遊警戒區，仍可投保旅遊綜合保險，其保障範圍須包含「海外突發疾病」以及「海外旅遊急難救助保險」，萬一在海外不幸感染，則須檢付醫療診斷證明書或住院證明等各項醫療費用收據，即可申請突發疾病住院醫療等保險金。

(工商 )