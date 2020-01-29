武漢肺炎疫情影響中美貿易關係，美國商務部宣布，商務部長羅斯（Wilbur Ross）取消原定2月的訪中計劃。有專家則擔心，疫情將令中國難以兌現其在首階段貿易協議的承諾。

英媒引述知情人士透露，羅斯曾考慮2月訪問中國，但在中國全力抗疫之際，美國官員們否決了相關計劃。報導指出，此計劃的時機是配合首階段貿易協議將在2月中生效。

羅斯的訪問原將提供機會，讓川普經濟團隊的內閣成員會晤美國在中國的商界成員，以及負責執行該協議的中國官員和高管。美國商務部發言人則表明，羅斯很高興在適當時候再訪中國。

當前各方對武漢肺炎危機的經濟影響日益擔憂，包括中國經濟受到的衝擊會不會加大北京方面兌現在未來兩年購買2,000億美元美國產品承諾的難度。

其中，標普全球市場財智旗下的供應鏈研究部門28日表示，疫情造成的經濟衝擊意味著中國或無法履行關於消費者支出及電子和汽車供應鏈的購買承諾。

大宗商品經紀商INTL FCStone駐上海的分析師Darin Friedrichs則表示，作為協議的一部分，今年購買370億美元農產品的目標將更難達到。

(工商 )