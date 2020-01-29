武漢肺炎疫情爆發蔓延全球，大陸陸續傳出醫護人員染病死亡噩耗，讓整體社會氛圍人心惶惶，為了鼓舞醫護人員，林俊傑（JJ）日前攜手天后孫燕姿，譜寫新歌〈Stay With You〉並於28日在微博PO出，林俊傑寫道：「就算再艱難，愛不會離開，I’ll Stay With You.」，透過歌聲將溫暖傳遞給第一線人員。

林俊傑攜手孫燕姿譜寫〈Stay With You〉獻給武漢肺炎前線防疫人員。（翻攝Youtube）

〈Stay With You〉由林俊傑譜曲、孫燕姿填詞，在疫情爆發短時間內譜寫動人旋律，加上林俊傑溫暖歌聲、搭配孫燕姿正能量的歌詞，新歌一po出後立刻獲網友一片讚賞。孫燕姿也在微博分享合作過程：「幾天前收到JJ的來電，他想寫一首歌，致敬前線所有人員。Stay With You是我們一份心意，謝謝你們，辛苦了」。

武漢肺炎疫情擴大，林俊傑新歌〈Stay With You〉向第一線人員致敬。（翻攝Youtube）

過去林俊傑多次關心社會事件，像是2008年的汶川大地震，就寫了〈愛與希望〉，2009年的八八風災則寫〈媽媽的娜魯娃〉、2015年的八仙塵爆時，為大量患者祈禱傷勢復原，更寫下〈l Pray For You〉，如今再次為了武漢肺炎寫歌，不僅感動大眾，他也期望「愛不會離開、讓奇蹟發聲、平安鼠（屬）於你」。

(中時 )