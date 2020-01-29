大陸武漢肺炎在台灣延燒。台灣中央流行疫情指揮中心昨天出現台灣首起台灣本土嚴重特殊傳染性肺炎病例，國內累積確診案例達8例。指揮中心宣布將發給2000名居家隔離者一支手機，進行全天候「電子監控」，今天先發4支試用，明天將率先針對8名確診個案的接觸者共460人先發手機。

昨天指揮中心宣布將發出2000支電子監視器後，引發各界質疑有效性。指揮中心監測應變官莊人祥今天表示，會建置一套系統，只要符合居家隔離、居家檢疫者，針對確定病例接觸者，就要配戴。

目前統計今天先發出第一批，針對8名確診個案的接觸者共有460名，其中27人有症狀已經通報，今天會先發試行，手機上會有電話號碼，以及line。

地方衛生局人員以及民政司可以用用視訊方式聯絡，會隨時每天會跟他聯繫，請他回覆，當他離開居住點較遠的時候，會發簡訊訊息，請他沒有回應的時候警政單位會進行了解。

莊人祥表示，此外，也會留居家隔離者身上的手機，如果擅自出門，也會打他原本的手機跟他聯繫。

若擅自離開者，莊人祥表示，民政單位要看他是居家檢疫還是居家隔離，如果是從湖北回來符合居家檢疫者，違反擅自離開的規定，傳染病防治法可以最重罰一到十五萬。居家隔離部分，則根據傳染病防治法四十八條，可罰六到三十萬，情節嚴重會強制安置。安置場所也已經準備好，全國北中南各有一處。

莊人祥表示，針對居家隔離者，會每天至少打一次電話，透過手機定位系統了解手機所在，並根據居家隔離者原來註冊住家地點的基地台的範圍，如果超過到另一個基地台就會有警示，傳到系統上。

但如果隔離者在同一棟大樓垂直移動，或是偷跑出去再回來，莊人祥表示，確實就有難度，但他強調，若民政、警政單位剛好打電話去沒人接，就會要求說明，並再度提醒其責任。

(中時 )