北京人大附中29日發佈《關於我校高三一學生家長感染新型冠狀病毒肺炎有關情況的通報》（下簡稱《通報》），證實該校高三某位家長因感染新型冠狀病毒肺炎，醫治無效病逝。此位家長生前曾於20日參加高三家長會，迄今其他家長、學生（包括與該家長接觸最密切的班主任）均未有染病現象。

《通報》指出，23日晚間，人大附中接到北京市海淀區疾控中心通知，高三某學生的父親被確診感染新型冠狀病毒肺炎，之後不幸病逝。人大附中20日召開高三學生家長會，報告廳的標準座位680個，當天未全部坐滿，網傳「千餘人」說法不實。因當時北京的疫情還不明，該生家長先在報告廳後排集中就坐，之後進入班級教室。

得知該位家長確診後，人大附中根據海淀區疾控中心的要求，提供參加班級家長會人員名單及聯繫方式，以及在報告廳該位家長周邊就坐者的相關資訊；海淀區疾控中心並針對家長及班主任，採取隔離措施與檢驗測試，到目前為止均未有染病現象。

(旺報 )