吉祥航空班機。（圖／摘自吉祥航空官網）

武漢23日因肺炎疫情嚴峻封城之前，已有4000多人趁著春節假期出境旅遊，如何將這些遊客送回武漢，讓各航空公司非常傷腦筋。吉祥航空HO1340航班，28日晚間原本從大阪關西飛往上海浦東，但為了配合疫情防控，經過反復協調和申請，將本次航班的最後降落地改為武漢，只為將94位武漢籍乘客直接帶回家，同時也避免給上海浦東添麻煩。

專門報導民航新聞的微博公眾號「社長de晨翼尖」28日深夜發文稱，吉祥航空這波神操作是這樣的：飛機起飛前、甚至起飛後，目的地顯示還是上海浦東，但等飛入中國領空後，再提出申請更改降武漢天河機場。起飛前，吉祥航空日本營業部總經理登機做了充分說明，並宣佈降落地將是武漢，在視頻裡，聽到了乘客一片掌聲。

相較於27日的中國南方航空、從名古屋飛往上海的CZ380航班，因為乘客裡有十幾個武漢人，導致同機的上海乘客不願意搭同一班飛機。有乘客稱，看到武漢乘客在量體溫，且同行人員有孕婦、老人和小孩。大陸領事館人員到達後，協調武漢遊客先飛，上海乘客免費改簽其他航班，CZ380航班在名古屋機場延遲7小時後終於起飛。

吉祥航空一架A321客機，座位數198人，但28日晚間HO1340航班上沒有其他旅客，只有94位武漢籍乘客。吉祥航空已提前做了逐個溝通，把其他人改簽航班返回了上海。航班還搭載了19箱口罩與防護服，都是吉祥航空通過日本營業部在當地組織採購的，一併運到了武漢天河機場。

大約晚間10點，HO1340飛抵上海浦東機場上空，但它沒有降落，而是繼續爬升高度，從28000英尺上到了31000英尺。此時，目的地已經申請更改，直接朝武漢飛去。

HO1340於28日23點10分平安抵達武漢。除了正常旅客下機及裝卸作業之外，機組不做停留，空機返回上海，按照要求，所有人員隔離14天。執行該航班任務的飛機，也將按一級防疫標準全面消毒，客艙由專業人員完成全方位消毒工作，杜絕後續交叉感染。

本次HO1340航班上，機組員為雙機長加副駕駛，還有6名空服員和2名安全員，一共11位空勤人員，他們都是主動申請要求來飛這趟航班的，大家都做了充分的防護，不僅戴上口罩，空服員都戴上手套，甚至是護目鏡。

28日晚間HO1340的服務流程也有調整，餐食由瓶裝飲料及獨立包裝茶點取代，旅客在登機前均完成三次體溫復測工作，並額外配備口罩等防護物資。該航班還配備了多個衛生防疫包，以應對可能發生的機上突發醫療情況。

吉祥航空表示，為響應均瑤集團「均瑤全球在行動」號召，運送均瑤集團全球採購防疫裝備運回大陸，捐贈給多個急需防疫裝備的城市。包括3萬件防護服及其他物資，將陸續由日本、泰國、芬蘭等地搭載吉祥航空航班回國，並轉運馳援武漢等地。

(中時 )