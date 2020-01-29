武漢肺炎疫情持續擴散恐影響中國的汽車工廠產量。豐田汽車（Toyota）29日表示，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，其在中國的生產廠將關閉至2月9日。豐田在天津市北部和廣東省南部等地區設有工廠，該公司表示，正在評估其零部件供應情況。

在重災區武漢市，通用汽車（General Motor）、本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）等都設有製造和組裝工廠。

目前，本田汽車和法國標致雪鐵龍集團（PSA）已採取行動，疏散位於武漢市工廠的所有員工。據財經新聞網站CNBC消息指出，日產汽車也有意跟進，將武漢市工廠的員工及其家人撤回日本。

美國通用汽車在中國共有15個組裝工廠，其中在一個工廠位於武漢市，約有6,000名員工，據發言人表示，通用汽車仍在考慮是否將停工期延後至2月2日。通用汽車聲明中表示，為因應武漢肺炎，通用汽車下令暫停員工前往中國出差，提醒員工們必須採用所有建議的防護措施，而通用汽車仍會持續密切的觀望情勢。

此外，福特汽車（Ford）稍早表示，預計的生產作業仍會持續到2月3日，但若中國官方有任何進一步的指示或建議，生產排程仍有可能異動。

飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler）也在上周末宣布，公司將要求所有員工更改或延後前往中國的出差行程到2月底之後；德國福斯汽車（Volkswagen）發言人說，將積極檢視疫情發展，將疏散員工並禁止員工前往中國出差。

不過，汽車諮詢公司ZoZo Go的創辦人Michael Dunne認為，要在農曆新年期間估算出武漢肺炎對汽車產業的影響還是言之過早。

(工商 )