大陸武漢肺炎疫情未止，台灣則因為戴口罩與否掀起爭議，不過在歐洲的奧地利(Austria)，卻規定沒有合理理由不能戴口罩，違者可開罰150歐元(約新台幣5062元)。

近日有國人赴奧地利維也納旅遊，因為擔心所以戴上口罩，卻被奧地利當地人要求拿掉口罩，因為在奧地利，公開場合戴口罩是違法的。

奧地利不能在公共場所戴口罩，違者可能遭罰150歐元。（圖／台灣駐奧地利代表處臉書）

奧地利會有這樣的限制，原因是自2017年10月1日起，實施了反蒙面法(Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz)，在奧地利境內之公共場所，包括地鐵、公車、戲院、馬路上等，沒有合理理由不能戴口罩等遮住臉部的物品，當地警察可能會開罰最高150歐元的罰款。

台灣駐奧地利代表處也在臉書發文表示，雖然自1月24日以來，奧地利境內有通報5起疑似感染武漢肺炎病例，其中4例在維也納，1例在克拉根福，但維也納4個疑似病例經隔離檢疫後，確認均未受感染，至於克拉根福疑似病例的檢疫結果則尚未出爐，維也納目前無武漢肺炎確診病例，因此在公共場合恐仍無法以防止感染為由配戴口罩。台灣駐奧地利代表處也強調，若民眾生病需要戴口罩，務必請醫生開立證明，證明有合理的理由配戴口罩，不然一樣開罰。

(中時電子報)