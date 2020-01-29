生涯擁有11座世界職業男網ATP巡迴賽冠軍的德國22歲好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev），今天在2020年澳網男單8強賽，以1比6、6比3、6比4、6比2力退2014年澳網球王、瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka），首度打進四大滿貫賽男單4強。

小祖維瑞夫在先失一盤劣勢下連贏三盤，接受場邊訪問時他開玩笑說：「第一盤打完後，我已經準備好賽後記者會上要怎麼說明我直落三輸掉比賽。不過我改變了比賽、找回一些精力，我實在很難適應瓦林卡的球路，需要一盤的時間來習慣，感謝主還好奏效了。」

小祖維瑞夫（左）和瓦林卡賽後互相致意。（美聯社）

小祖維瑞夫繼續說：「晉級4強感覺很棒，之前其他巡迴賽我表現得很好，就是無法在四大滿貫突破那道關卡，很開心終於來到4強，你們無法想像這對我來說有多重要，希望可以成為我的冠軍之一。」

小祖維瑞夫下一場對手是大會頭號種子、西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），及第5種子奧地利提姆（Dominic Thiem）之間的勝方，他跟這兩位過去交手戰績都是輸多贏少，對納達爾1勝5敗、對提姆2勝6敗，怎麼看下一場，小祖維瑞夫笑說：「我在飯店已經冰了玻璃瓶裝的可樂，打算開著空調欣賞比賽，希望可以他們倆來場6小時馬拉松大戰，這就是我對這場比賽的看法。」

(中時 )