開工日醫院防疫再升級！台大設「疫病門診」備戰

台大醫院封閉部分出入口，並在主出入口設置紅外線感測體溫設備，醫護人員全副武裝待命，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝）

台大醫院封閉部分出入口，並在主出入口設置紅外線感測體溫設備，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝）

29日大年初五是醫院開工日，各大醫院恢復門診看診，為因應武漢疫情，台大醫院即日起啟動「疫病門診」，若民眾有中國大陸旅遊史且有發燒或者呼吸道症狀，就轉往疫病門診就醫，避免和其他看病病人停留在同一空間。

另外，台大醫院也封閉部分出入口，並在主出入口設置紅外線感測體溫設備，醫護人員全副武裝待命，力求防疫滴水不漏。

台大醫院封閉部分出入口，貼出告示請民眾統一由大門進出；1名老太太不知管制措施，想從原本習慣的小門進出，卻不得其門而入，經記者提醒後才知道統一改由大門進出。（黃世麒攝）

面對武漢肺炎疫情，各大醫院無不嚴陣以待，急診室門口的保全人員穿戴防護衣、口罩，為每位進入醫院的民眾量體溫，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝）

衛福部台北醫院在急診室外架設臨時發燒篩檢站，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝）

各大醫院恢復門診看診，民眾必須配戴口罩並通過體溫量測後才可以進入醫院。（黃世麒攝）

各大醫院恢復門診看診，民眾戴上口罩排隊等待領藥。（黃世麒攝）

因應武漢肺炎疫情，政府每日釋出600萬片庫存口罩，3日共1800萬片至4大超商及醫院內外藥妝通路，通路在結帳櫃檯貼出公告，並嚴格規定每人至多僅可買3片，甫到貨即吸引不少民眾前往購買。（黃世麒攝）

(中時 )