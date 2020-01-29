開工日醫院防疫再升級！台大設「疫病門診」備戰 16:182020/01/29 中時 黃世麒 、 王文郁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大醫院啟動「疫病門診」，若民眾有中國大陸旅遊史且有發燒或者呼吸道症狀，就轉往疫病門診就醫，避免和其他看病病人停留在同一空間。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 開工日醫院防疫再升級！台大設「疫病門診」備戰 台大醫院封閉部分出入口，並在主出入口設置紅外線感測體溫設備，醫護人員全副武裝待命，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝） 台大醫院封閉部分出入口，並在主出入口設置紅外線感測體溫設備，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝） 29日大年初五是醫院開工日，各大醫院恢復門診看診，為因應武漢疫情，台大醫院即日起啟動「疫病門診」，若民眾有中國大陸旅遊史且有發燒或者呼吸道症狀，就轉往疫病門診就醫，避免和其他看病病人停留在同一空間。 另外，台大醫院也封閉部分出入口，並在主出入口設置紅外線感測體溫設備，醫護人員全副武裝待命，力求防疫滴水不漏。 台大醫院封閉部分出入口，貼出告示請民眾統一由大門進出；1名老太太不知管制措施，想從原本習慣的小門進出，卻不得其門而入，經記者提醒後才知道統一改由大門進出。（黃世麒攝） 面對武漢肺炎疫情，各大醫院無不嚴陣以待，急診室門口的保全人員穿戴防護衣、口罩，為每位進入醫院的民眾量體溫，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝） 衛福部台北醫院在急診室外架設臨時發燒篩檢站，力求防疫滴水不漏。（黃世麒攝） 各大醫院恢復門診看診，民眾必須配戴口罩並通過體溫量測後才可以進入醫院。（黃世麒攝） 各大醫院恢復門診看診，民眾戴上口罩排隊等待領藥。（黃世麒攝） 因應武漢肺炎疫情，政府每日釋出600萬片庫存口罩，3日共1800萬片至4大超商及醫院內外藥妝通路，通路在結帳櫃檯貼出公告，並嚴格規定每人至多僅可買3片，甫到貨即吸引不少民眾前往購買。（黃世麒攝） (中時 ) #門診 #疫病 #大醫院 #開工 #台大醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 開工紅包竟然有這功能 隨便花恐遺憾整年 19:002020/01/25 社會 2020武漢風暴》市長：有500多萬人離開武漢 未來或新增千名確診 22:412020/01/26 兩岸 開工別憂鬱！ 星巴克這天推買一送一 10:002020/01/28 生活 松山機場初四開工迎財鼠 新東陽與電光獅陪旅客閃亮好運來 11:532020/01/28 生活 （獨家）初五醫院開工 醫師憂：近百門診齊開 恐成防疫缺口 12:342020/01/28 生活 初五開工病患增 各大醫院將「封門」應對 13:192020/01/28 生活 台南口罩工廠提前開工 年後日產量達85萬片 14:432020/01/28 生活 回憶當年SARS 台大前院長：人性自私無所遁形 07:012020/01/29 生活 友嘉陸廠延後開工 總裁發短信為武漢員工打氣 12:422020/01/29 財經 開工如何防疫？ 莊人祥：這招保護自己 16:042020/01/29 生活 生活熱門新聞 寒流極凍剩6度！ 吳德榮曝這3天入冬最低溫 - 生活 好市多驚爆搶購潮！ 這款缺貨商品回來了 - 生活 武漢市民號召做這事 醫生驚呆：完蛋了！ - 生活 口罩戴多久要換？ 醫生曝正解 - 生活 台商不回家住旅館 鄭文燦：要不要乾脆去看電影 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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