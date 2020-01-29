2019新型冠狀病毒疫情肆虐，台灣出現本土感染個案，為了預防未來可能的社區感染，成大醫院春節期間在急診室外停車場急設「武漢肺炎檢疫站」，30日起開始運作，門診大樓全面管制出入，要求民眾進入時必須戴上口罩。
成大醫院的「武漢肺炎檢疫站」（簡稱檢疫站）設置在急診室停車場，30日起每天上午8時至晚上8時，進入院區若有發燒、大陸旅遊史，將轉至檢疫站由醫師診治，夜間8時後，維持急診發燒篩檢站作業。
2019新型冠狀病毒疫情肆虐，台灣確診病例不斷攀升，更出現本土的家戶感染個案，未來可能進一步成為社區感染。
成醫29日正式開工，作為雲嘉南唯一通報檢驗機構，院方在春節期間趕工設置檢疫站與紅外線發燒篩檢站，進行門禁管制，規定入院民眾必須戴上口罩，體溫超過37.5度的民眾，需轉往檢疫站診療。
即使是從地下室停車場的汽、機車駕駛與乘客，也需接受體溫量測，並戴上口罩。
成大醫院表示，29日門診開診後，各院區及單位發燒篩檢、旅遊史及接觸史詢問，必會出現疑似感染個案處理，避免癱瘓原已壅塞的急診服務，並減少院內交叉感染風險。才設置檢疫站帳篷。
成大醫院已成立24小時《武漢肺炎緊急應變中心》，由院長沈孟儒指揮，找回過去有成功抗煞經驗人員，包括已退休督導、護理師，回來幫忙訓練、傳承如何照顧患者。
(中時 )
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