武漢新型冠狀病毒持續延燒，我國至今已累積8名確診個案，其接觸者已累積460人，其中27人有症狀已通報。據指揮中心統計，昨日國內新增96例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，

據指揮中心統計，昨日國內新增96例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通621名個案，含8名確診、386名排除、227名正在隔離檢驗，其中92名初驗陰性、其餘待檢驗。目前8名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，目前個案病程狀況都有有上呼吸道症合併發燒。

依據中國疾控中心截至28日通報資料，目前中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診5974例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1459例，其中1239例重症，132例死亡。

國際累計75例確診(不含台灣)，分布於16國，分別為泰國14例；香港8例；澳門7例、新加坡7例、日本7例；美國5例、澳洲5例；馬來西亞7例、南韓4例；法國4例；越南2例、加拿大2例；尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡及德國各1例。

指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )