台北市交通文教基金會29日在其交通部論壇上指出，2003年第二季在SARS肆虐下，國內桃園、高雄兩大航空站曾創下單月各航班平均載客率僅29.7％，部份航班甚至空服組員人數比客人還多的窘境！根據國際航協預估，當時亞太地區航空公司該季損失高達60億美元，實不能不審慎因應！若疫情不止，國籍各航空公司以及運輸產業應及早因應。

文中指出，農曆新年起，武漢肺炎疫情如侵襲台灣的寒流般一波接一波，確診案例攀升；再加上總統大選結果揭曉，一般預期兩岸關係急凍，兩岸航線營運績效有如進加護病房。近期加成效應，令身在航空旅遊產業的朋友們回憶起2003年春，慘不忍睹的困境！

環顧現今國內及鄰近地區航空公司舉措，國內除兩大龍頭華航、長榮採兩岸航線減班至二月底調節管控外；甫開航的星宇航空出師不利，亦罕見於開航數日後，立即宣布澳門航線服務頻次由3班下降至1班，甚至發生開航航班單班旅客僅11人之窘境，不勝唏噓。

鄰近的國泰航空集團則在「反送中」及本次疫情影響下，已正式發布鼓勵前後艙組員放無薪假，足顯示往返大陸航線航空公司營運之嚴峻！另中國大陸國務院亦宣布延後年假至2月初之措施，亦期待藉此降低人與人接觸之風險。

在這波疫情威脅下，國內兩大航空龍頭華航已率先於服務面簡化進行預防，長榮亦跟進實施，華航本次實為產業表率！政府則於假期間急於將在台陸客團送回大陸，看似正確的措施，然卻忽視觀察陸客潛伏期，造就其於機上發燒，造成機組員暨同機旅客恐慌，曝眾人於疾病傳播之險境！建議若遇類似事件，應先予以於國內進行隔離管理，確認無虞、再予放行。非常時期任何風險都可能造成遺憾。

此波疫情並非全球波及，雖無法避免潛伏期無症狀之問題，然仍建議政府防疫單位於各機場、港口出境點加設體溫檢測儀器，另應要求往返我國的航班，甚至境內陸、海、空運具，全面性於搭乘前、後檢測點量測體溫，體溫過高者，賦予各運輸產業公司得予以婉拒搭乘之權力。唯有加強產業自我防護，一則重建旅客搭乘信心，另則保障境外疾病移入之可能。

政府此次過年期間全力動員值得肯定，建議再加把勁審慎細膩為之，末讓航空旅遊產業變成航空旅遊「慘」業。國人亦應發揮公德心，遇身體不適即主動自主管理，盡快就醫並戴起口罩。航空旅遊產業此時此刻縮衣節食，提升機艙內清潔、降低人與人接觸點，共同期待航空旅遊產業春燕飛來！

(工商 )