外媒指出，根據世界黃金協會的一項分析，在金融和地緣政治雙重不確定性的影響下，再加上銀行的低利率等因素，黃金投資的需求在今年將會進一步加大。

據拉美社27日報導，根據分析，去年是黃金自2010年以來表現最佳的一年，接連打破了同期全球債券和新興市場股票的主要基準指標。

消息人士表示，即便各國央行的黃金購買量低於最近幾個季度的歷史高位，其淨購買量仍可能保持強勁趨勢。

此外，除美元和瑞士法郎外，黃金的價格已達到大多數主要貨幣的創紀錄標準。世界黃金協會還指出，在不確定性增加和銀行利率下降的情況下，黃金價格在去年6月到9月之間進一步上漲。

報導認為，投資者的需求在一整年內都維持較高標準，這主要體現在資金大量流入黃金基金，以及主要央行的黃金儲備增長之上。而該協會認為，儘管短期內金價波動和經濟增長預期較弱可能導致消費者需求趨於平穩，但從長遠來看，印度和大陸的結構性經濟改革將促使需求持續增長。

(旺報 )