2月新學期開始，國內大專院校可能剩下沒幾個陸生！教育部今表示，已暫緩受理大陸研修生或交換生來台，2月9日後，返陸過年的學位生是否能回台繼續學業，要視疫情狀況而定；同時，希望國內大學新學期不要讓學生到大陸交換或研修。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，教育部綜合規畫司長黃雯玲說，108學年上學期，有8353陸生在台讀學位、7785位在台短期研修，但過年時絕大多數都回大陸了，僅分別剩下113位、125位學生還留在台灣。

黃雯玲表示，現在我方暫緩審理大陸研修生或交換生來台，學位生能否回台，目前也不確定，要看疫情發展狀況而定。至於國內大學生原本下學期要到大陸交換，教育部也會跟大學協商，希望暫時停止。

黃雯玲說，即使疫情穩定，我方開放讓目前尚在大陸的學位生回台，學校也要找到足夠空間讓他們進行「一人一室」的14天隔離，如果原本有300位學位生，但只能找到100個「一人一室」的隔離房，那就只能讓100位學位生回台，另外200個繼續在大陸等待通知。

實踐大學校長陳振貴表示，他們學校在2月初原本也70多個學生要到大陸學校交換、研習，或是到台商實習，現在都已暫緩，另外還有一批學生預計2月底出發，目前則持續觀望。至於大陸學校原本有40個學生要到實踐大學交換，也都暫停了。

陳振貴認為，過去在高峰期，陸生在台灣有3.5萬人，108學年第一學期，研修生或交換生只剩7571人、學位生則有8000人，已降了一半，現在又遇到新型冠狀病毒，預期來的陸生會更少，不但是雪上加霜，也是兩岸教育交流的重大挫折。

龍華科大校長葛自祥表示，原本下學期大陸會有100多個專班學生到龍華科大來，但至今國台辦尚未核准是否放他們過來，「學校已做好這學期所有陸生都來不了的心理準備」。對於學位生無法來台，勢必影響修業進度、甚至畢業時程，龍華科大已擬好措施，如遠距、視訊教學來補教。

(中時 )