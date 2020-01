男星高以翔去年因參加大陸遊戲節目,不幸猝逝。昨(28)日大年初四親二哥高宇橋發文分享兩兄弟的舊照,吐出哀傷「當了我35年的小老弟說走就走,是不是太任性了」。

高宇橋過年突然少了弟弟,問他是不是太任性。(圖/翻攝自高宇橋臉書)

高宇橋寫下:「火腿蛋三明治配冰紅茶有那麼好吃嗎?為什麼我都吃不膩...當了我35年的小老弟說走就走,是不是太任性了?連再見都來不及說...說好的用空拍機拍我騎越野車的帥樣呢?我還一直期待著有那麼一天我們各自開著自己的dream car一起飆個夠!

你也不給個機會讓我超越你!好啦!都你帥就好啦!說好的一起跟家人享受人生一直到老的不是嗎?沒關係,接下來的戲我們一起演,路我們一起走!鼠年是你的年,我陪你過!感傷的話,到現在我還藏在心裡深處無法釋懷!但新的一年我想要有個新的開始!謝謝大家都一直與我們同在!也謝謝您們的祝福,新年快樂 happy 2020 to my little bro! Theo is fine with us!」。

(中時電子報)