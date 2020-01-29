男星高以翔去年因參加大陸遊戲節目，不幸猝逝。昨（28）日大年初四親二哥高宇橋發文分享兩兄弟的舊照，吐出哀傷「當了我35年的小老弟說走就走，是不是太任性了」。

高宇橋過年突然少了弟弟，問他是不是太任性。（圖／翻攝自高宇橋臉書）

高宇橋寫下：「火腿蛋三明治配冰紅茶有那麼好吃嗎？為什麼我都吃不膩...當了我35年的小老弟說走就走，是不是太任性了？連再見都來不及說...說好的用空拍機拍我騎越野車的帥樣呢？我還一直期待著有那麼一天我們各自開著自己的dream car一起飆個夠！

你也不給個機會讓我超越你！好啦！都你帥就好啦！說好的一起跟家人享受人生一直到老的不是嗎？沒關係，接下來的戲我們一起演，路我們一起走！鼠年是你的年，我陪你過！感傷的話，到現在我還藏在心裡深處無法釋懷！但新的一年我想要有個新的開始！謝謝大家都一直與我們同在！也謝謝您們的祝福，新年快樂 happy 2020 to my little bro! Theo is fine with us！」。

(中時電子報)