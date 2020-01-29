武漢肺炎疫情升溫，面對連日「口罩之亂」，台南市長黃偉哲以「有看過飛機亂流，自己不戴氧氣罩，先幫別人戴嗎？」強調政府會確保國內口罩供應無虞，但先自救再救人是基本道理；明天是開工日，包括新北、台中、高雄、彰化、台東等縣市政府紛紛宣布取消新春團拜，台南市長黃偉哲明早仍將照既定行程到民治、永華2處市政中心新春團拜。

黃偉哲表示，台南市目前並無病例也無社區感染，因此，新春團拜行程照常舉行，強調面對疫情，民眾必須謹慎以待，但無須過度緊張，市府要求第一線與洽公民眾接觸的公務人員均需配戴口罩，以保障彼此。

黃偉哲強調，目前口罩需求呈現民眾「想要多過於需要」，因疫情爆發適逢春節期間，口罩工廠也放年假，才會被誤解口罩好似短缺，事實上，年後口罩供應量無虞，民眾無須搶購、囤貨。

黃偉哲明後2天將視察口罩生產大廠和大賣場，了解口罩生產、供應情形，目前已有2家提早開工，預估台南5家主要生產醫療級口罩工廠全線生產後，日產量可達85萬片，口罩數量一定充足。經發局今也將邀集口罩工廠與各大通路商含大型賣場、超商、藥妝店開會，了解口罩供應、鋪貨，同時建立窗口與回報機制。

南市府強調，開工後雖未全面要求公務人員上班及洽公民眾一律戴口罩，但如有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀則需戴口罩，外出或出入醫療院所也要戴口罩，保護自己及他人，一般民眾無須過度緊張，另也要求主管如發現一線員工身體不適，應妥善調整業務，保護自己也守護親友。

(中時 )