中信里昂證券29日指出，為了應對新型冠狀病毒疫情對經濟影響，預期中國可能會提早啟動寬鬆措施，最快在2月下調貸款市場報價利率（LPR）和中期借貸便利（MLF）利率，甚至有可能於本季內再度降準。

中信里昂證券發表研究報告指出，2003年SARS爆發時，中國第二季經濟增長放緩，當時中國放寬貨幣政策，外匯儲備快速上升，而中國人民銀行維持存款準備金率不變，令大陸國內流動性增強，信貸和M2（廣義貨幣總計數）貨幣供應於2003年6月的年增速分別為23％及21％，較2002年12月的17％有所加快。

該行預期，人行此次會提早部分貨幣寬鬆措施，以緩解疫情對經濟潛在影響，下一步可能最快在2月降低LPR和MLF利率，又認為如果情況轉差，有可能於今年首季再次降準50基點。

中信里昂又認為，在新型冠狀病毒新增病例速度放慢之前，市場情緒可能脆弱。基於SARS的經驗，股市的拋售或是短暫的，買入的機會取決於新增病例、疑似病例和死亡率的轉折點。短期而言，該行建議，投資者轉向防守，因此偏好銀行、保險及券商。

(工商 )