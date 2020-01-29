里長楊石旭（左）教導她們巡守重點、路線及應注意事項。（張毓翎攝）

楊石旭回憶好幾次都在巡邏時，發現有小偷闖空門，當時成功地協助警方將竊嫌逮捕歸案。（張毓翎攝）

「警力有限、民力無窮」，警力須結合民力，才能形成緊密的安全網，其中守望相助隊更是扮演主力角色。嘉義縣朴子市文化里的守望相助隊，由於部分隊員已高齡70歲，體力無法負荷這項工作，因此里長楊石旭開始招募新血，今年有2位女隊員加入，一位是45歲的新住民趙春梅，另一位是47歲的會計師侯雅惠，2人巾幗不讓鬚眉，這個月順利完成交接任務。

文化里社區守望相助隊，迄今邁入第17個年頭，隊員平均年紀超過60歲，楊石旭擔心守望相助隊後繼無人，因此開始招募新人投入這個行列，他說，有些里長不敢成立守望相助隊，平時幫里民解決問題，1、2個小時就能完成了，但帶領一群30、40個人的守望相助隊，一整年都要運作，得花上大量時間和金錢。

楊石旭說，雖然文化里位在朴子的鬧區之一，但仍有幾處是人煙稀少，周圍是無人居住的廢墟，因此，當地住戶也很感謝他將巡邏箱設在附近，讓他們晚上睡覺能比較安心；他回憶之前好幾次都在巡邏時，發現有小偷闖空門，當時成功地協助警方將竊嫌逮捕歸案，這彰顯了守望相助隊的重要性。

里長楊石旭（中）期待未來有更多居民願意一起投入守望相助隊。（張毓翎攝）

在台灣居住超過10年的趙春梅說，她熟悉需要幫助的新住民姐妹，剛好近日戶籍遷到文化里，受里長邀請加入守望相助隊，被問到半夜出來巡守會不會想睡覺？她笑說，還好有輪班，此外，她的兒子年紀已經夠大了，晚上不用照顧，她還提到，他看著兒子在家玩手機，一度還想拉他出門，為社區做好事，培養他的社會責任感。

(中時 )