武漢肺炎疫情不降反增，已朝著全球擴散的情況發展，而個人防疫的基礎設備就是醫療口罩，台灣甚至因為口罩問題鬧出大風波，民間已然開始搶購以自保，而今身處大陸核心疫區的女星劉樂妍，曝光了物資最新情況，坦言現在根本不敢出門！

這幾年已將事業跟生活重心移往對岸的「女F4」劉樂妍，今天在微博發文求教，表示現在不敢出門，「根本買不到口罩，你說怎麼出去呢？」，還附上許多哭臉符號，為缺乏防疫設備而崩潰哭喊。

劉樂妍難掩焦慮，透露想買醫療外科口罩，但無論到哪裡，都是缺貨的狀態，想知道到底口罩缺貨還要缺多久？跪求好心人能發給她能有效對抗病毒的口罩購買連結，表示自己真的事火燒屁股「我是真的有事啊，我要搭飛機啊！ ！我最近要去廈門的」，網友也感同身受她的焦急，分享自身的狀況「沒有賣的了，只能找別人借！」、「到我們廈門不戴口罩，根本下不了飛機啊」，也安慰她乾脆行程作罷，「別出門！因為這是最安全的」。、「哪裡都不要去，沒有什麼比生命重要」。

(中時電子報)