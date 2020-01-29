據四位知情人士稱，日產汽車計劃採取激進的成本削減措施，以因應銷售意外下滑情況，這將一改該公司從逃亡的前董事長卡洛斯·高恩（Carlos Ghosn）所繼承的擴張主義策略。

兩名知情人士告訴路透社，日本第二大汽車製造商將裁員至少4,300人，並關閉兩個製造廠，這是其更廣泛的計劃的一部分，到2023年將至少增加4,800億日元（44億美元）。

此舉是在7月份公佈的周轉計劃的基礎上進行的，其中可能包括削減日產的汽車類型以及每條生產線的車款，削減主要在美國和歐洲總部的工作，並減少廣告以及營銷預算。

日產高階管理層和公司董事會的一位知情人士告訴路透社：「情況非常嚴峻。」兩位消息人士說，大多數計劃中的削減開支和提高效率的措施，已於11月提交給日產董事會，並得到了多數的認同。

日產汽車公司的女發言人拒絕評論新的重組措施，也沒有評論銷售不及預期，是策略大修正的催化劑。

在高恩的領導下，日產開始了全球擴張，增加了新車款開發能力，更加將業務推向了印度、俄羅斯、南非和東南亞等市場，並大手筆投入促銷和營銷以實現目標。

現在，許多新車款都沒有達到銷售目標，日產橫濱總部的管理人員估計，其全球製造產能中有多達40％，未被使用或使用不足。

一些高層擔心，與雷諾和三菱結盟的日產汽車，可能會在2019年第四季度(2020年1至3月)，在其汽車製造業務中再度蒙受虧損，並會導致其截至年底的所有業務都虧損。一位消息人士稱，這很可能取決於日產在當前財政年度是否列入巨額重組費用，還是等到2021年3月財年結束的那一年。

路透社採訪了熟悉日產汽車計劃的九個人。由於受訪者的敏感性，所有人均拒絕公開姓名。

(中時電子報)