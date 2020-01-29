台中捷運綠線年底預計全線通車，沿線捷運經濟利多發酵，捷運首站的北屯區，房市交易量居冠。（盧金足攝）

台中市海線地區因日本三井OUTLET PARK台中港商場，人潮帶來錢潮，也帶來購屋盛況。（盧金足攝）

有巢氏房屋統計去年台中市前十大交易熱區，前十名交易量總和將近3萬4000棟，較前年多出近5000棟，且北屯、西屯兩區全年交易量都突破6000棟，十大交易熱區房價全部上揚

，三大屯區穩居前三名，海線因日本三井OUTLET PARK台中港商場人潮帶來錢潮，沙鹿區成為黑馬，搶進第十名。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍指出，台中市居住環境佳、重大建設多、生活機能完善，持續吸引人口移居，加上台中捷運綠線預計於今年底全線通車，看好完整便利的交通建設持續成為利多條件，購屋需求可望維持強勁。

有巢氏房屋研究發展中心統計，2019年台中市建物買賣移轉棟數前三名，依舊是傳統購屋熱區，包括北屯、西屯與南屯，且增幅較2018年都有一成以上，房市持續增溫，交易熱區前十名榜單，東區跌出前十名，改由沙鹿區擠進前十名。

陳金萍表示，北屯區去年買賣移轉總共6296棟，較2018年成長14.1％，西屯區也突破6000棟大關，高達6121棟，年增26.1％，第三名的南屯區則以4338棟、年成長22.8％緊追在後。

永慶不動產台中北區崇德加盟店店長謝坤志店東說，北屯區受惠於重劃區多而完善，加上74號快速道路行經、捷運綠線將通車後，北屯為捷運首站，台中鐵路高架化已縫合北屯區，交通便利性大幅提升，利多加持，購屋需求旺盛，建商卡位推出大量新建案搶市，吸引購屋、換屋族移居，新大樓即增加近300棟。

永慶不動產台中台灣大道加盟店店長張永富指出，西屯區為台中第一大區，多個重劃區開發完善，整體生活機能佳，重大建設有台中國家歌劇院，且鄰近高鐵、中山高速公路、74號快速道路，區內還有新光三越、大遠百等百貨商圈，西屯還有「台中信義區」之稱的七期豪宅區，吸引人口持續進駐。

房市交易熱區名列第三的南屯區，交通條件得天獨厚，受惠秀泰影城、捷運沿線等優勢，購屋需求可望續旺，有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店店長楊加立分析，南屯區有不少建商在重劃區推新建案，這兩年來陸續交屋，新屋挹注量能、拉抬整體交易量，交通與生活機能仍是消費者最主要考量。

此外，交易量增幅最大的大里區，永慶不動產台中文心大慶加盟店店東洪嘉慶認為，大里地理位置優越，從南投、彰化到台中，常要經過大里，加上轄內坐擁中投快速道路、鄰近74號快速道路，距離台中市區近，加上房價較親民，房屋總價相對實惠，成為購屋族青睞的原因，購屋需求強勁。

(中時 )