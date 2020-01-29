擁有逆天長腿的泰國一名模特兒，慕名平溪天燈美景，日前與友人來台旅遊，竟不慎將皮包遺失在平溪老街，檢視證件全是泰文，讓員警頭大，幸好所長未婚妻為泰籍華僑，協助翻譯、連繫，泰女欣喜趕赴警局時，三名男警立即上前招呼，讓她直呼台灣警察「好熱情」。
警方指出，皮膚白皙、身材姣好，還擁有一雙長腿的泰國模特兒Nim nim，IG粉絲追蹤近萬人，她日前與女性友人來台自由行，兩人走遍龍山寺、野柳並至東北角平溪放天燈，疑似太開心將皮包遺落在老街，被好心民眾發現便將皮包送到派出所。
員警一開始十分頭痛，皮包內的證件全是密密麻麻的泰文，沒有人看得懂，正好所長姚志翰自外巡邏返回，奮勇表示未婚妻正好是泰籍華僑，立即連絡女友協助翻譯，透過失主姓名協尋到IG帳號，不到2個小時就聯繫上她，讓泰女相當驚訝。
泰籍正妹回到派出所不斷致謝，讚嘆警方效率奇高，她表示發現皮包不見時，根本不知道要找誰求助，幸好警方即時聯繫，請導遊依地址帶她來警局。瑞芳警分局表示，平溪老街遊客眾多，推擠間常不經意遺失物品，民眾應多檢查隨身行李，以免遺失壞了遊興。
(中時 )
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