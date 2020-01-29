大年初五車潮現！台中市警察局交通警察大隊指出，因應春節連假結束，27日開始至29日共計3天市區出現車流高峰，29日下午2點開始，中港交流道北上入口匝道，車輛時速約20公里，走走停停，警方全面實施市區交通疏導措施，機動調整路口號誌、配合國道實施匝道儀控等交通措施疏導。

台中市警察局因應春節收假車潮，維持台中市交通順暢，自27日至29日針對國道各交流道匝道口、車站、熱門觀光景點、購物商圈等周邊道路規劃交通疏導措施，並呼籲用路人避開尖峰時段，或改搭乘大眾運輸工具紓解車流。

為期3天台中市警方共調派260名警力、260名義交，依車流狀況機動調整路口號誌，加強路口指揮疏導，維持交通順暢。警方指出，連假最後1天易壅塞的中港、大雅交流道北上車流多，並視交通狀況彈性開放路肩，駕駛人視現場開放路肩號誌通行。

台中市警察局交通警察大隊表示，今年實施創新交通措施，包括，啟用「區間測速執法設備」、「大重機交通疏處部隊」「交通路況電視牆」「交通執法科技中心」、「即時影像傳輸系統」等，成功疏導春節期間湧入市區車潮，讓民眾有安全順暢的行車環境。

(中時 )