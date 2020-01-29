嘉義市衛生局發布中央流行疫情指揮中心制定的「具感染風險民眾追蹤管理機制。（嘉義市衛生局提供）

武漢肺炎疫情持續擴大，全臺目前有8例確診個案，皆隔離治療中，嘉義市政府加強防疫，取消30日新春團拜，並配合中央流行疫情指揮中心落實追蹤機制，呼籲從中港澳返國民眾，返國14日內，如有發燒、咳嗽、呼吸急促等癥狀，一定要戴口罩，主動連繫衛生局安排就醫。

嘉義市政府衛生局表示，依照中央流行疫情指揮中心規範「具感染風險民眾追蹤管理機制」，將與民政處合作，落實追蹤機制，若是從中港澳回國民眾，返國14日內，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等癥狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，一定要配戴口罩，主動連繫該局電話（05）2341150。

市衛生局表示，衛福部嘉義醫院、中榮嘉義分院、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院及陽明醫院等5家急救責任醫院，已啟動整備應變機制，依標準防護措施實施防護作業，並盤點防護裝備庫存量，以確保疫情期間防護裝備需求供應無虞。

同時，加強醫院出入口體溫監測、配戴口罩、病人分流看診機制，請民眾為了自身及他人之健康，務必配合，如實告知活動及旅遊史。

疫情期間為減少接觸、減少傳播，儘量避免與有呼吸道疾病癥狀（如咳嗽、打噴嚏）的人密切接觸，避免去密閉公共場所或進出醫院探視。

市府表示，原訂大年初六（30日）上午9點在市府中庭舉辦嘉義市各界新春團拜取消，並提醒大家拱手不握手、勤洗手保健康、注意自主管理。

(中時 )