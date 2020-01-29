休市9天的台股將在明（30）日開盤，投資人除了留意武漢肺炎疫情發展外，也得緊盯美國企業的超級財報周。在周二美半導體類股飆漲之際，晶片大廠賽靈思公布上季財報竟大幅衰退，拖累盤後股價一度暴跌逾10%。

由於賽靈思是台積電7奈米大客戶，但上個季度營收遜於預期，是否波及台積電有待後續觀察。

賽靈思最新財報數據顯示，上季營收7.23億美元，較前季衰退13%，也比去年同期大跌10%，但每股盈餘（EPS） 0.68美元高於市場預估的0.60美元。至於未來展望，該公司預估下一季營收約在7.5億美元至7.8億美元區間，毛利率可望來到67.5%至69.5%區間。

賽靈思執行長Victor Peng表示，由於5G及有線基礎設施的成長放緩，衝擊該公司通訊相關產品部門的營收。他指出，儘管營收成長不如預期，但積極縮減營業費用，預期可望提升公司的獲力能力。

賽靈思上季營收衰退逾1成，利空消息一出，拖累盤後股價一度狂瀉超過11%，最低來到88.75美元。

(中時電子報)