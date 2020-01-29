因應武漢肺炎疫情擴大，台北地檢署決定取消30日新春團拜，台北地院為了因應開庭人潮，也積極做好防疫準備，保護到北院洽公民眾及辦員工的安全。

北院表示，將宣導北院員工搭乘大眾交通工具上班，應配戴口罩，盡量避免密閉空間接觸，低樓層盡量走樓梯，避免搭電梯；員工自己或同居家屬如有身體不適，而有流感或肺炎症狀之虞慮，應主動報告，並自我居家隔離；盡量減少團體聚會，碰面以點頭作揖，代替握手，以避免群聚感染。

另北院將主動詢問出庭民眾近期旅遊行程，有無到過武漢地區或大陸其他地區。另傳訊大陸地區證人到院，宜審慎評估有無急迫必要，及注意到院後之防疫措施。

北院亦設置海報宣導洽公民眾及辦公同仁進入院區戴口罩及勤洗手。第一線接觸民眾的工作同仁都會戴上口罩，保護自身及民眾安全。

北院強調，北院各入口處、法庭報到區會有柔性勸導戴口罩及量額溫、詢問旅遊史的相關措施，但非強制。只是希望民眾配合，保障民眾健康。

(中時 )