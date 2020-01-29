新型冠狀病毒疫情持續蔓延，食品成本飆漲。投行富瑞（Jefferies）全球股票策略師Sean Darby表示，作為對疫情防控舉措的反應，消費者和企業等可能會囤積必需品，加大通膨壓力。

蔬菜成本飆升對家庭預算構成一大壓力，日前非洲豬瘟引起的豬肉價格上漲已經使家庭預算緊張。新華社29日報導，追蹤每日中國蔬菜價格的指標：壽光蔬菜價格指數，飆升4.9％至195.45，達到近4年來的最高水平。

Darby表示，供應鏈被擾亂帶來的衝擊，可能會導致家庭和企業因預期進一步的交通限制而「過度儲備」。這可能引發對必需品及關鍵零組件的搶購，進而可能導致通膨率飆升。

對於中國人民銀行來說，就像大多數央行一樣，預計不會過度在意任何暫時的供應側驅動的價格衝擊，但通膨率的長期上升將使其緩解經濟打擊的努力變得複雜。人行28日表示，將運用公開市場操作等貨幣政策工具及時投放充足的流動性，維護銀行體系流動性合理充裕。

大陸12月整體消費者價格指數年增4.5％，與11月的漲幅一致。生產者指數則下跌0.5％，小於11月1.4％的跌幅。

(工商 )