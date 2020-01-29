【臉書直播】因應即將開工開學，疾管署請專家出面說明武漢肺炎情形。(影/中時電子報FB)

大陸武漢新型冠狀病毒不斷延燒，我昨天一口氣增加3名確診個案，確診個案達8例。因應陸續要開工、開學，指揮中心今天下午招開諮詢會議，最後做出，目前防疫不會升級，全民仍可參加大型活動集會，但居家檢疫、隔離者則不能前往。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，出現首例本土個案後，這是家庭內的傳播，因為夫妻兩人共同生活，相當多天，同在一個居住環境中，長時間接觸暴露，某種程度可以預期，尤其是若沒有依照指示保持適當距離，做好居家隔離，生活在一起被傳染機率就很大。

張上淳表示，這和一般社區傳染的群聚概念不同，社區是沒有密切接觸就發生，或是不知道哪個環境就被感染，兩者代表意義完全不同。專家小組因此認定，沒有一般常見社區感染狀況，所以防疫作為不會特別要拉高層級。

接下來政府機關和民間團體要舉辦大型活動要暫停嗎？專家認為台灣的疫情狀況不論室內室外都不需要暫停。但過去十四天從中港澳回來者都不建議參加任何大型活動。

湖北回來者，居家檢疫。密切接觸者居家隔離中，兩者都不能外出。其他來自中港澳者，也要自主管理，同樣也不該參加。

此外，一般民眾參與活動不需要暫停？

春節連假結束後，幼稚園、托兒所，目前不會建議因為台灣疫情狀況要暫緩開學，但同樣若是湖北回來者，不能到學校。過去十四天去過陸港澳，整天都需要配戴口罩才能外出。

(中時 )