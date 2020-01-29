大陸武漢肺炎疫情升溫，地方政府相繼宣布延後開學、開工，台塑集團大陸昆山、寧波等廠區運作受關注。台塑集團表示，年後開工規劃則依照法令規定；大陸廠區台籍幹部延後至2月3日上班，大陸員工年節返鄉湖北或與相關親朋接觸者，返工需通報並啟動自主居家隔離十四天無異狀，方能上班，其他尚未返回廠區上班員工也依規定，以公假原則，延後返工。

台塑集團指出，大陸廠區因有輪班規劃，年節既有廠區運作之際，均啟動每日例行體溫檢測並發放防疫口罩。目前調查需自主居家隔離或延後返工人數並不多，營運不受影響。

台塑企業1994年逐步開展大陸投資佈局，由南亞公司的二次加工做為起點，同時，為了因應大陸加工業對於原料的大量需求，進而於2001年在浙江省寧波市設立石化原料專區，構建上中游自給自足的一貫化生產。目前在大陸廣州、廈門、南通、昆山、寧波、漳州等地設有十餘個生產基地，投資項目包括石化原料、塑膠一、二次加工、電子原材料、重工機械、不銹鋼等事業。

受制下半年油價下跌、中美貿易衝突，台塑企業108年海內外營收2.039兆，年減14.6％，稅前淨利2,074億元，年減43.7％。

其中，大陸昆山電子材料廠區以及寧波石化廠區因5G發展以及中美貿易衝突，大陸政策擴大提振內需，營運表現反倒逆勢持穩推進。

(工商 )