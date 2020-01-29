行政院會明新增武漢肺炎報告 16:582020/01/29 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心記者會說明武漢肺炎最新進度。(鄭郁蓁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應武漢肺炎擴大跡象，行政院上緊發條，除了蘇揆召集各部會在前一 天舉行疫情會議，明天也將由衛福部提出武漢肺炎最新報告。 行政院傍晚公布明天行政院會議程，因應武漢肺炎情勢，原定環保署陳報的報告臨時改為 「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」報告，並由衛福部統整說明，蘇揆並將提出最新的因應裁示。 此外，明天的院會也排定由國家發展委員會陳報「2020經濟情勢展望」。 (中時 ) #肺炎 #武漢 #報告 #行政院 #衛福部 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澳洲宣布首例武漢肺炎確診病例 09:412020/01/25 國際 2020武漢風暴》川普推文感謝 陸控制武漢肺炎與透明化 10:402020/01/25 國際 2020武漢風暴》防武漢肺炎 公路總局：要求客運定時消毒 12:222020/01/25 生活 武漢肺炎男台商1／22去高雄舞廳 全程未戴口罩 14:142020/01/25 生活 蔡蘇禁止出口口罩 他：國際宣傳戰 沒看過那麼笨的政客 15:462020/01/25 政治 美專家：這一關鍵 讓流感在美比武漢肺炎更具威脅 18:002020/01/25 國際 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 政治熱門新聞 韓遭嗆是「高雄病毒 」？韓粉心痛吐二句真心話！ - 政治 陸生一封公開信喊話蔡政府....臉書竟遭灌爆！ - 政治 韓會被罷免嗎？高雄資深議員贈4字妙計破解！ - 政治 陳致中開嗆韓「高雄新病毒」韓粉終於回擊了！ - 政治 2022民進黨剩4席？網驚：她最穩！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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