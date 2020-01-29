因應武漢肺炎擴大跡象，行政院上緊發條，除了蘇揆召集各部會在前一 天舉行疫情會議，明天也將由衛福部提出武漢肺炎最新報告。

行政院傍晚公布明天行政院會議程，因應武漢肺炎情勢，原定環保署陳報的報告臨時改為 「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」報告，並由衛福部統整說明，蘇揆並將提出最新的因應裁示。

此外，明天的院會也排定由國家發展委員會陳報「2020經濟情勢展望」。

(中時 )