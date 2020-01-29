民眾喜歡在過年到彩券行玩刮刮樂碰運氣，有名媽媽就帶著女兒到店裡面選了張刮刮樂，沒想到店員一個好心的舉動竟然讓媽媽氣炸，向女兒說「以後不帶妳來刮刮樂了」

良心店員在《Dcard》分享除夕當天，有名媽媽帶著女兒來買刮刮樂，妹妹選了一張200塊的「新北耶誕城」刮刮樂，然後媽媽就讓妹妹自己刮，小孩刮完之後跟媽媽說「沒中獎」後，就跑來櫃檯拿給原PO說，「哥哥這張沒中獎」就跟媽媽一起離開了，不料原PO拿著刮刮樂給機器兌獎，發現竟然中了5000塊！他立馬手刀衝出去找那位媽媽，好不容易追到母女帶回店裡兌獎，領完獎金之後，媽媽就跟妹妹說「以後不帶妳來刮刮樂了」讓店員有點自責表示「我是不是害妹妹以後都不能玩刮刮樂了...」

許多網友都表示原PO是「良心店員」留言「我覺得你好善良」、「不會啦 你是良心店員 她媽媽一定很開心」也有網友表示看完後，他也去彩券行買了同款彩卷「看到原po發的這篇文章，剛剛去買了一模一樣的刮刮樂然後中了1000！謝謝原po ...」

(中時電子報)