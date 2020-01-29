武漢肺炎疫情持續擴大，國內出現搶口罩之亂，政府釋出口罩在四大超商販售，每人一次可買3片，每片價格統一8元，不論是價格還是限制購買數量，都受到民眾抨擊，也使得位於彰化田中的口罩觀光工廠搶買口罩排隊人龍，一天比一天熱烈。

網路流傳影片，有民眾於今(29)日早上7點15分開車經過華新醫材集團口罩觀光工廠，發現不少民眾已大排長龍等待廠方9點營業開門欲搶購口罩。開車民眾從大門口一路拍攝排隊人龍，連著兩個轉彎，已繞至整個廠區的後方才看見排隊盡頭，讓他直呼「太誇張，真的是觀光勝地，實在有夠鬧熱！」

據了解，華新醫材集團口罩觀光工廠27日開始營業，廠方當天準備12萬片口罩販售，不到半天就被消費者掃走一半庫存；28日開館一樣熱銷，由於民眾預期心理，昨夜約8時30分就有人來排隊，不畏凜凜寒冬夜晚，等候超過12個小時就為了搶買口罩。

為配合政府「1人限購3片」政策，館方限量發出1000張號碼牌，且1張號碼牌僅限購1盒口罩，與前2天每人限購5盒有所差距，讓排隊許久的民眾抱怨「怎麼夠？」

有民眾亦在LINE上抱怨政府帶頭哄抬價格漲價100%。（圖／翻攝社群軟體）

對於政府「小氣」政策，抱怨的不只辛苦排隊的民眾，社群軟體上也有民眾提及有長期洗腎、抵抗力差的家人，每天皆需使用口罩，且以往原本一片口罩3、4元，現在政府帶頭哄抬口罩價格到8元，漲價100%。「現在口罩是防疫必需品，政府應該大量平價釋出避免哄抬才對，豈可帶頭哄抬」，建議政府應查明口罩實際生產成本，加上合理利潤，訂出合理售價。

華新醫材集團接受媒體訪問時也提到，工廠出貨是裸裝1盒50片或小包5片裝，若由零售通路重新包裝為1包3片恐有污染疑慮，建議政府放寬為5片。且正式開工後，11條產線全開恢復產能水準，民眾不須恐慌。

(中時電子報)