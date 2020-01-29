韓劇《Forest森林》今（29日）主要演員朴海鎮、趙寶兒出席發佈記者會，時隔近四年回歸電視劇的朴海鎮，談起收視率也難免擔心，期望觀眾能多多收看，對於遇上熱門綜藝《Mr.Trot》的高收視，他笑說：「我媽媽也是這個節目的支持者，但我會邀請她和我一起收看《Forest森林》」女主角趙寶兒則表示：「節目類型不同，希望大家能按照喜好選擇喔！」

朴海鎮為戲克服懼高症。（圖／愛奇藝台灣站提供）

「國民學長」朴海鎮在《Forest森林》中飾演一名企業獵才專家姜山赫，為了開發森林土地偽裝成119特殊救助隊進入林區打探消息，卻發現10歲之前失去的記憶與這地方有關，為了拍攝曾吊在三層樓高、模擬直升機飛行的畫面，也實際參與救援隊的訓練，對於有懼高症的朴海鎮來說是一大挑戰，幸好在119救助隊教官幫助下完成拍攝，讓他十分感謝。朴海鎮也向觀眾喊話，能在這部戲看見他精明幹練的一面，也能看見身為救援隊的模樣，兩者之間的反差，期待觀眾能從中感受到「姜山赫」不同的魅力。

趙寶兒在劇中飾演外科醫生，卻有不為人知的心理障礙。（圖／愛奇藝台灣站提供）

出道多年首次挑戰醫生角色的趙寶兒，在劇中飾演有心理障礙的外科醫生鄭英在，卻也因此與男主角間產生緊密的關聯，為了詮釋好醫生的角色，趙寶兒於拍攝現場認真的與在旁指導的醫生們請教，希望能傳達真實的醫療場面。

《Forest森林》描述飾演一名精明、高冷的企業獵人姜山赫，以賺得一億元為人生目的，只要在不違法的情況下，任何手段都在所不惜，看似完美的他，卻遺失了十歲之前的記憶，沒想到在遇見被外派到鄉下的女醫師鄭英在（趙寶兒 飾）後，原本規律的生活卻產生波動，兩人因緣際會同住一個屋簷下，展開一段唯美又懸疑的浪漫愛情，精彩的內容將自1/30起，每週四五於愛奇藝台灣站首播。

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(中時電子報)