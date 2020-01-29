農曆年假期結束，國中寒假課輔及許多私幼要開學，但新型冠狀病毒疫情仍延燒，家長感到緊張。中央疫情指揮中心表示，如果台灣達到社區感染的程度，才會考慮停工或停學。目前，學校只要做好防範措施，仍可按照原計畫進行課輔或開學。

衛福部疾病管署屬副署長莊人祥表示，鑑於中國大陸新型冠狀病毒疫情持續擴大，將針對大眾運輸、公眾集會及各級學校、教育機關及團體訂定相關指引，以降低感染風險，相關資料置於疾管署全球資訊網「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎專區）。

莊人祥說，國內目前有8個確診案例，疫情還可控範圍，因此目前沒有停工、停學及全面停止兩岸航線的計畫。一旦出現社區感染，衛福部才會找專家學者擬定停工、停學因應方案。

農曆年假期已經結束，但寒假尚未結束，許多私幼明天就開學，一些國中也要上寒假輔導課，但疫情仍然嚴峻，讓家長非常緊張。

教育部綜合規畫司長黃雯玲表示，寒假期間如有課業輔導及辦理學生活動，只要做好相關因應措施，仍可如期開學。譬如，學校應備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需，並主動關心學生健康狀況及強化衛生教育宣導等。

有學者建議，如果老師近期去過大陸，政府應造冊掌握，開學不要到學校上課。黃雯玲說，政府已提出「具感染風險民眾追蹤管理機制」，譬如無症狀但有湖北省旅遊史者，需居家檢疫14天，就照這規定走就可以，教育部不會另行對最近曾到大陸的老師造冊管理。

(中時 )