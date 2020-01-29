新北市長侯友宜搭乘環狀線列車。(新北市捷運局提供／吳亮賢新北傳真)

新北市捷運環狀線將於31日正式通車，新北市長侯友宜29日上午從環狀線中和站搭乘至大坪林站，視察運行狀況，並現場發放福袋，侯友宜表示，試乘10天內，總共30萬人次搭乘，平均一天有3萬人次，未來沿線開發案，更可帶來500多億商機，帶動都市更新及產業發展。

侯友宜指出，未來環狀線沿線10站將做土地開發，可以帶動當地產業發展，也可以把公共空間回饋給公共托育、托老，目前秀朗橋站、景平站已預計興建開發大樓，現已公告徵求投資人，預計今年3月中旬開標，如果順利與投資人簽約，將可於110年開工。

另外，中和站、中原站也已徵得投資人，並啟動規劃興建作業，其餘場站(板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、十四張站、新北產業園區站)，將由新北捷運局與台北捷運局辦理招商作業。

侯友宜表示，土地開發以後，可以帶來500多億商機，最重要引進周邊就業人口，帶動都市更新，三環六線一條一條做好，讓新北市在大台北變成中心點，翻轉新北市主要的動脈，「讓都市更新、產業發展、就業、就學、在地安養，能夠因為這條動脈，讓捷運改變我們的新北市。」

侯友宜也提醒，在捷運的密閉空間內，民眾盡量要戴口罩，生病的時候，建議好好在家休息，不一定要來搭乘大眾交通系統，另在武漢肺炎傳播的高峰期中，做好自我健康管理最重要，捷運系統也會隨時宣導防疫工作，跟大家一起抗疫。

(中時 )