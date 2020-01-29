Hit Fm聯播網鼠年初五特別節目邀請安溥、CIACIA何欣穗、黃小楨來擔任初五特別節目嘉賓，感情超好的三人難得聚在一起主持，話匣子一開，停都停不了。很久不見的她們一開場就笑不停，因為平時都在網路上見面，CIACIA何欣穗說，到現在還是很難想像安溥當媽，安溥說她現在是人體交通工具，每天在家都是順著小孩，要去哪裡就去哪裡，但她很幸福，因為是完整花了十個月生出來的。

而主持初五節目完，隔天就是上班日，但上完兩天就又可以休假，不過黃小禎說：「對我們三人來說很無感，因為我們職業關係，沒有朝九晚五的時間限制，上下班定義很模糊。」安溥則很很羨慕同學們生活，上下班很固定，搭交通工具時會發覺有一群人每天跟你一樣，為生活在工作努力。

安溥（左起）、CIACIA何欣穗、黃小楨在電台擔任初五特別節目嘉賓。（圖／Hit Fm聯播網提供）

CIACIA何欣穗爆料黃小禎生肖是鼠，但從上次的鼠年到現在的黃小禎，一樣沒變，安溥也開玩笑說，跟我在青春期長痘痘的年紀一樣沒變。安溥說，發現很神奇的事情，年齡歲數加上出生西元年都一定是2020，黃小禎說：「這很正常吧！你是不是被騙？因為這是網路上很流行的遊戲」，安溥說，「我以為只有我知道，所以到處去分享，連我爸媽都說了，我還因此開心了一整個月。」

安溥也爆料黃小禎的創作，像是大家很愛的民謠曲風，其實完全都是因為偶像，就像黃小禎很迷戀泰勒絲，會因泰勒絲而有靈感創作，「不是在炫耀才華，而是在單相思」，安溥說，奉勸黃小禎歌迷，如果還要聽到黃小禎這樣的歌，請努力去參加選秀節目成為偶像，「這樣你就可以聽到黃小禎為你訂作的歌曲。」

安溥的新年心願，她想說服家人一起去家族旅遊，上一次家族旅遊是她青春期長痘痘的年紀，她希望可以去，要考量到大家的意願和方不方便的地方，老少咸宜的地方。CIACIA何欣穗建議去搭遊輪，小孩跟老人都很適合，而且有24小時提供食物，符合大家期待的需求。

而Hit Fm邀請歌手拍攝過年遊戲影片，在Hitoradio.com網站看獨家影片並留言，就有機會得到鼠年好禮。鎖定Hit Fm聯播網（北部FM 107.7、中部FM 91.5、南部FM 90.1、宜蘭FM 97.1、花東FM 107.7），今天下午1點起播出春節特別節目，晚上11點精彩再重播，陪聽眾收心準備回到工作崗位。

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(中時電子報)