武漢肺炎引發口罩之亂，新北市長侯友宜29日前往樹林萊爾富物流中心了解口罩配送情形，侯友宜指出，這兩天所有口罩工廠都已開工，這次來到萊爾富物流中心，感謝所有員工春節期間將疾管局口罩配送到新北市1400多個據點，也細心用紙袋分裝，現在供貨趨於正常，貨源與價格穩定，請民眾不用恐慌。

侯友宜說，以萊爾富為例，以往2到3天約進貨10萬片口罩，目前配發當天就有6000盒約3萬片，春節期間因為工廠沒有開工，現在工廠全面開工後，貨源沒有問題。

侯友宜也說，所有口罩第一時間就會發送到第一線據點，消費端價格也維持穩定，1盒50片150元，若單買則有4到5元左右價格，民眾到人多密閉空間口罩戴起來。

侯友宜也說，乾洗手、消毒液沒有缺貨疑慮，醫療物資沒有問題，請大家放心，只要全力自我健康管理，相信武漢肺炎在大家上下一條心，就能度過危機。

另外寒假即將結束，侯友宜也說，已要求公托親子館這兩天全部停止對外，並開始消毒， 開學前所有學校托育都要做好，上到下落實，市長要帶頭做，跟中央並肩作戰。

(中時 )