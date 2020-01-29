因應疫情 庫克：縮短中國零售店營運時間 關閉一家門市 17:302020/01/29 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對中國爆發武漢肺炎疫情，蘋果執行長庫克在財報法說會表示，已限制員工出差，關閉中國一家門市，同時縮短中國蘋果零售商店的營業時間。 中國是蘋果主要市場之一，同時也是iPhone、iPad等產品生產重鎮。 庫克指出，蘋果在武漢地區「有一些供應商」，但也有替代選擇，此外，中國其他地區的生產據點將依照中國政府建議，在2月10日以前皆維持關閉。 庫克提及，一些通路夥伴的零售店已關閉，這都可能會影響業績，過去幾天武漢市以外地區的零售流量皆受波及」。 (工商 ) #庫克 #中國 #關閉 #蘋果 #地區 也許您會感興趣 推薦閱讀 美中餐廳爆關閉潮 華人老闆笑了 06:012020/01/25 國際 澳洲昆士蘭大雨雙面刃 撲滅多處火場卻引發水災 13:162020/01/26 國際 今晚強烈冷氣團南下 吳聖宇：入夜最低溫7度 凍到開工 15:012020/01/26 生活 CNN：武漢肺炎爆發 中國經濟恐雪上加霜 17:032020/01/26 國際 武漢肺炎／西藏大動作防病毒肆虐！關閉景點、入境先隔離2週 12:192020/01/28 國際 冷到爆！16縣市低溫特報 首度橙燈警示 13:112020/01/28 生活 美企暫停中國部分業務 湖北省星巴克全線關閉 17:132020/01/28 財經 9同事集資買樂透中14億 集體辭職老闆臉綠 09:462020/01/29 社會 寒流今夜明晨來到 這天才回溫 13:552020/01/29 生活 武漢肺炎蔓延 星巴克關閉一半陸分店 15:352020/01/29 國際 財經熱門新聞 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 後天…台股會暴跌多少？老謝驚洩恐怖數字 - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 開門黑！韓股補跌慘爆 台股散戶小心了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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