針對中國爆發武漢肺炎疫情，蘋果執行長庫克在財報法說會表示，已限制員工出差，關閉中國一家門市，同時縮短中國蘋果零售商店的營業時間。

中國是蘋果主要市場之一，同時也是iPhone、iPad等產品生產重鎮。

庫克指出，蘋果在武漢地區「有一些供應商」，但也有替代選擇，此外，中國其他地區的生產據點將依照中國政府建議，在2月10日以前皆維持關閉。

庫克提及，一些通路夥伴的零售店已關閉，這都可能會影響業績，過去幾天武漢市以外地區的零售流量皆受波及」。

(工商 )