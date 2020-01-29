蘋果28日（周二）公布上季（10到12月）財報，拜iPhone銷售展現一年來首見增長所賜，以及無線耳機AirPod等配件需求助攻，蘋果業績超出華爾街預期，繳出營收站上歷史新高、獲利重返成長的佳績。

蘋果上季iPhone銷售躍升8％至559.6億美元，優於分析師估的516億美元。庫克稱iPhone 11與Pro是帶動成長的關鍵，強調該手機是「我們過去以來最強的iPhone產品」。

上季營收成長9％至918億美元，每股盈餘4.99美元，此結果優於Refinitiv IBES分析師預估的885億美元、每股盈餘4.55美元。

蘋果上季業績一掃去年同期的低迷，當時因iPhone在中國市場需求下滑，促使這家科技巨擘逾15年來首次調降財測。

蘋果周二盤後股價上漲2％，反映上季的亮眼業績，壓過市場對蘋果的其他疑慮，像是中國爆發冠狀病毒疫情、涵蓋Apple TV+串流在內的服務事業銷售略遜於預期。

蘋果對本季（1到3月）的營收預測630億到670億美元，高於華爾街估計的624億美元，顯示這家科技巨擘相信手機等產品在淡季期間仍需求旺盛。但庫克也解釋，因冠狀病毒疫情所帶來的不確定性，所以此次採用異常廣泛的預測區間。

(工商 )