大陸央視招牌節目之一的《中國詩詞大會》第5季，1月28日在央視一套CCTV-1開播，但主持人不再是深受好評、具有深厚文學底蘊的主持人董卿，而是央視財經頻道主持人龍洋。
龍洋是湖南郴州人，1989年12月17日出生，2011年從南京藝術學院電影電視學院畢業後，即進入南京電視台擔任《直播南京》節目主持人。2015年，成為央視財經頻道主持人，今年主持央視《2020網路春晚》、《2020春晚進行時》等節目。
《中國詩詞大會5》計有10集，報名參賽者十分踴躍，光北京賽區就有600人參加；脫穎而出、參與節目的選手年齡跨度大，最年長者為高齡90歲的劉影，最年輕的選手是現年6歲的王恒屹。
王恒屹2歲即開始接觸詩詞，表示自己喜歡畫畫、寫字、彈鋼琴，已認識3000多個漢字，背了560多首詩詞，而他在節目中的表現更令評審康震、酈波、蒙曼、王立群、楊雨等人驚豔。例如在首集節目的「出口成詩」單元，選手需在100秒內說出與12個與關鍵字相關的詩句，王恒屹只用了82秒就完成，平均每7秒就說出1句，全場掌聲如雷。
(旺報 )
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