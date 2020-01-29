有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉29日搭機抵台，配合春節氣氛，全身喜氣紅裝扮的白嘉莉向大家拜個晚年，並喜悅地表示「回家的感覺真好」，也透露將回台定居的消息。（陳麒全攝）

有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉29日搭機抵台，配合春節氣氛，全身喜氣紅裝扮的白嘉莉向大家拜個晚年，並喜悅地表示「回家的感覺真好」，也透露將回台定居的消息。

一向注重裝扮的白嘉莉，配合春節的喜氣，全身穿著紅色的套裝、紅鞋，連戴的口罩都使用搭配衣服的紅色口罩，在旅客群中特別顯眼，。她的好友在入境大廳獻花接機，讓她非常感動。

白嘉莉在機場接受訪問前，還先把口罩取下來。她表示，非常高興回台灣，這次帶了她的書「回眸」與70幅畫作跟大家見面。

媒體詢問她這次回來是否有定居的打算？白嘉莉回答說：「是啊！歡不歡迎？」，她表示，在遊歷世界各地，還是台灣的「人情味」和「溫暖」讓她最想念，所以決定落葉歸根，回饋故鄉。

她也談到，「台灣是我的家、養育我的地方，有這麼多喜愛我的朋友沒有忘掉我」，這是她決定落葉歸根的原因。

針對武漢新型冠狀病毒肺炎疫情防範，白嘉莉表示，目前國內做的很好，大家都知道戴口罩、勤洗手，如果眾志成城一起努力，她相信可以有效防堵疫情。

外傳她將復出螢光幕，白嘉莉明確指出：「不會！」她表示，她在印尼專心學畫，未來會跟大家分享畫作。31日會出席新書發表會，2月8日台中燈會也有她的畫展，一連串的活動讓她回台後片刻不得閒。

(中時 )